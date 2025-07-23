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關稅戰 印度與美僵持 兩類產品談不攏

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

路透廿二日引述兩名印度政府消息人士報導，印度與美國在八月一日的華府關稅期限前達成臨時貿易協議前景已變得黯淡，雙方因印度農產品及乳製品關稅削減事宜僵持不下。

印度當局不願開放具政治敏感性的農業和乳製品產業，美國則拒絕印度提出減輕鋼鋁、汽車關稅的要求，談判處於停滯。一名印度官員說，印方正探討印美能否先達成臨時協議，讓這些議題延到後續階段處理。

美國總統川普四月宣布印度輸美商品將被課徵百分之廿六對等關稅，目前正暫緩實施以利談判。川普七日開始向廿多國寄出關稅稅率通知信，告知八月起的新稅率，印度尚未收到正式關稅信。

印度首席談判代表亞格拉沃領導的代表團，在第五輪談判後從華府回國，但未有突破。印度官員仍希望在九月或十月前達成更廣泛協議，以符合印度總理莫迪和川普在二月的共識。

一名消息人士說，八月一日前達成臨時協議看似困難；一個美國代表團預期即將訪問新德里繼續談判。另一名政府消息人士說，印度對敲定貿易協議仍感樂觀。

關稅 川普

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