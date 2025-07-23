關稅戰 馬國保護企業 對美談判畫紅線

彭博社廿二日引述知情人士報導，馬來西亞政府正試圖將美國總統川普實施的對等關稅稅率，從八日函告的百分之廿五談到約百分之廿，但馬國對電動車稅務優惠等美方要求仍不願妥協。

知情人士表示，馬來西亞總理安華的談判代表希望將預定八月一日生效的對等關稅稅率壓低，目標是貼近鄰國印尼（稅率百分之十九）與越南（稅率百分之廿）水準。

馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯本月稍早曾對有望與美達成降稅協議表達樂觀態度，但近幾日警告勿草率簽署協議。

目前馬國在解決美方關切的高效能半導體走私方面已有所進展，但對於華府的幾項要求，如延長美國電動車稅務優惠、放寬具有政治敏感性的能源與金融領域外資持股上限，以及削減對本地漁民補貼等，仍表現出抗拒態度。漁民是馬國政府重要票倉。

馬來西亞媒體報導，安華廿一日指出，「我們有底線，這也是我們願意承擔的風險。這條底線就是不能干預國家政策。」安華強調，美方說馬來西亞的土著政策是歧視，「若美國不同意，那也無可奈何。我們當然希望他們理解與認同，但這是我們的底線。」他還說，在採購制度方面，政府將堅持扶持本地企業的立場，「這同樣是談判中不可逾越的紅線」。

安華強調原則立場，但也指出在投資與貿易方面和美國合作至關重要。他說：「必須繼續和各國保持良好貿易、外交關係，美國仍是我們最大外資來源之一，但沒有任何國家可對我們施加壓迫性條件。」