關稅戰 南韓讓步戰略 與美協商陷兩難

南韓新任財政部長具潤哲廿二日表示，他和負責貿易談判的南韓通商交涉本部長呂翰九廿五日將和美國官員會面，希望在美方全面加徵關稅前，加快腳步討論可能在政治上極為敏感的讓步條件。

美國新關稅措施將在八月一日生效，南韓稅率為百分之廿五。具潤哲表示，他將與呂翰九在華府與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾舉行「二加二會談」。這是南韓總統李在明六月四日就職以來，南韓首度與美國舉行二加二會談。

產業部長金正官表示，與美國的關稅協商已進入關鍵階段，將全力以赴爭取在八月一日前完成談判。

日本首席關稅談判代表赤澤亮正也預定本周前往華府舉行進一步部長級會談，日本希望能在八月一日大限前達成協議。

呂翰九已透露，目前南韓雖尚未正式提出讓步方案，但農業讓步已被列為少數可考慮的選項之一。以往南韓開放牛肉市場曾引發全國大規模抗議，若這次調整稻米政策，恐遭遇更激烈反彈。呂翰九上周對媒體說：「該守住的就要堅守，但在更大的格局下，也要考慮能釋出的讓步。」

為了強化談判籌碼，南韓也評估參與美國阿拉斯加天然氣計畫，並考慮在造船、產業振興、放鬆法規、放寬美國科技業者進入市場等方面展開合作。

國防分攤是另一個敏感領域。南韓若適度調升負擔，或有助於降低談判摩擦。

川普對過去被認為較不受影響的半導體和製藥業也加強施壓，已暗示最快八月初就可能對藥品和晶片加徵關稅，這些措施可能會和對等關稅同步實施。

這波新關稅範圍恐怕相當廣泛，南韓藥廠已表達憂慮，而擬議中的晶片關稅不僅可能波及零組件，連三星電子生產的智慧手機和筆電可能也難以倖免。許多南韓企業雖已在美成立合資企業，尤其是汽車和電池領域，但最核心供應鏈仍留在國內。