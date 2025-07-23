美中將會談 擬展延關稅大限 陸釋善意 暫停杜邦反壟斷調查

美國財政部長貝森特22日說，他下周初將在瑞典斯德哥爾摩與中國大陸的對口官員會晤，進行第三輪貿易談判，討論展延中國輸美商品關稅的8月12日期限等議題。

貝森特22日告訴福斯商業頻道，他將於28和29日與中國官員會談，可能會展延8月12日期限，「目前與中國的貿易狀況很不錯，我們還會討論雙方可以一起進行的其他很多事情」。貝森特說，這次協商內容也包含其他議題，例如北京持續向俄羅斯與伊朗採購「受制裁」的石油。

至於和其他國家的貿易協議，貝森特重申，到8月1日前會達成許多協議。他21日接受另一家媒體訪問時指出，自8月1日起對多國實施高關稅，將使這些國家承受更大壓力，「從而達成更有利於美國的協議」。

美中下周將在瑞典斯德哥爾摩進行第三輪貿易談判之際，大陸官媒央視昨（22）日報導，大陸市場監管總局宣布暫停對美國知名化工公司杜邦中國的反壟斷調查程序。這被視為中方釋出善意訊號。

川普4月對多國祭出對等關稅措施後，大陸多個部門陸續公布多項反擊措施，市場監管總局於4月4日宣布，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，因此依法對其立案調查。

目前美國仍與多國繼續談判對等關稅，貝森特表示，與其他國家的談判「進展順利」，但川普政府更關心的是貿易協議的品質，而非達成的時機。

貝森特的說法顯示，他將對即將上路的大規模關稅視為談判籌碼，而非簽署協議的最終期限，目的是迫使相關國家提出對美國更有利的條款。他以印尼為例誇口，談判歷經數月、五度調整提案後，最終達成符合美方要求的協議版本。

對於最具爭議的談判之一，與歐盟之間往返拉鋸的會商。歐盟領袖已揚言，若下月初前未能達成協議將採取反制措施。他僅簡短表示，與歐盟「不必鬧得太難看」。當被問及是否可能延後關稅生效日時回應，貝森特說，這將由川普拍板定案。

目前投資人與進口商陷入兩難局面：一方面須為因應8月1日川普關稅上路做好準備，另一方面又押注川普可能再次推遲關稅生效日。

川普政府高層官員近日不斷強調8月1日是「雷打不動的最後期限」。例如商務部長盧特尼克周日說，「8月1日後各國仍可繼續協商，但屆時關稅將正式開徵」。貝森特同時指出：「我們已通知貿易夥伴，關稅稅率可能回調到4月2日公告水準。談判可以持續進行，我們不會為達成協議而倉促行事。」