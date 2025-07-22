IMF：關稅非全球經常帳失衡解方 應對「它」進行改革

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）警告，2024年全球經常帳失衡顯著擴大，而關稅並非解方，各國應各自對國內因素進行改革。 路透
國際貨幣基金（IMF）警告，2024年全球經常帳失衡顯著擴大，而關稅並非解方，各國應各自對國內因素進行改革。 路透

國際貨幣基金（IMF）22日表示，2024年全球經常帳失衡顯著擴大，翻轉自2008-2009年全球金融危機以來的收斂趨勢，並警告關稅並非解方，而是應對結構性因素進行改革。

IMF在其年度外部部門報告（External Sector Report）中指出，外部盈餘或赤字本身未必是個問題，但若過度擴大，可能招致風險。該報告基於2024年數據，評估全球30大經濟體的失衡情況。

報告說，全球經常帳失衡擴大的主因，來自美國、中國大陸和歐元區這三大經濟體的失衡程度同步加劇。美國經常帳赤字擴大2,280億美元至1.13兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的1%；中國經常帳盈餘增加1,610億美元至4,240億美元；歐元區盈餘則擴大1,980億美元至4,610億美元。

IMF指出，若國內失衡持續、財政政策前景不明、貿易緊張局勢升高，恐將使全球市場風險情緒惡化，並加劇金融壓力，對債務國與債權國都不利。

這份報告矛頭直指美國總統川普的關稅政策。川普政府稱，此舉旨在提升財政收入，並矯正長期貿易逆差。

IMF表示，較高關稅將在短期內削弱全球需求，進口價格上升也將加劇通膨壓力。IMF也說，地緣政治緊張升溫也可能引發國際貨幣體系出現變化，進而削弱金融穩定性。

IMF首席經濟學家古蘭沙說，盈餘或赤字擴大主要源自國內扭曲因素，例如赤字國的財政政策過於寬鬆，以及盈餘國的社會安全網不足，導致過度的預防性儲蓄。他表示，應針對這些國內因素進行改革，而非訴諸關稅。這代表中國應著重提振消費，歐洲應增加基礎建設支出，美國則應縮減龐大財政赤字並撙節支出。

古蘭沙說，關稅升高對改善全球失衡情況的影響有限，因為關稅往往會同時抑制一國的投資與儲蓄，不太會改變經常帳的現狀。

關稅 川普

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