展延關稅大限？ 貝森特：美中28至29日將在瑞典會談

路透22日報導，美國財政部長貝森特22日說，他下周將在瑞典斯德哥爾摩與中國大陸的對口官員會晤，討論主題很可能是展延中國輸美商品關稅的8月12日期限。

貝森特告訴福斯財經說，他將於28日和29日與中國官員舉行會談。

【中央社／華盛頓22日綜合外電報導】

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，他下週將在瑞典斯德哥爾摩與中國財長會談，討論延後原訂8月12日對中國加徵關稅的期限。

綜合法新社和路透社報導，貝森特告訴「福斯財經新聞網」（Fox Business），他將於本月28日和29日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）與中方官員舉行第3輪高階會談，以達成可能延後期限的安排。

貝森特說：「我認為我們與中國的關係其實已邁入一個新層次，現在的互動非常具建設性，而且我們…將能夠完成很多事情，因為貿易已大致穩定在一個良好的水準。」

美國和中國5月在日內瓦舉行的會談中達成協議，雙方同意大幅降低高額關稅，為期90天。美中貿易戰休兵期將於8月12日到期。