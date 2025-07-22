歐中峰會前夕 德智庫：受關稅談判牽制難有具體成果

歐中峰會舉行在即，柏林智庫指出，貿易逆差、電動車關稅與稀土出口管制將成峰會焦點。歐中關係受美歐、美中之間的關稅談判牽制，歐方對此行能否達成具體成果不抱幻想。

歐中峰會24日登場，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟外長卡拉斯（Kaja Kallas）將在北京與中國國家主席習近平及國務院總理李強會面。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）今天舉行歐中峰會行前媒體簡報會。該智庫政策與歐洲事務主任瓦瑟莉爾（Abigael Vasselier）指出，峰會原訂為期兩天，後縮短為一天，反映歐中互信基礎薄弱。

歐盟去年對中國貿易逆差高達3040億歐元（約新台幣10兆4700億元），歐方長期不滿中國限制市場准入、對企業提供過度補貼，正透過對中國電動車展開反補貼調查，試圖重建公平競爭環境。

瓦瑟莉爾認為，中國預料將在峰會中要求歐盟停止動用「公平競爭工具箱」，也就是歐方近期因應中國市場不對等而啟動的一系列防衛性經濟措施，包括對中國電動車加徵關稅、限制中國企業參與歐洲公共採購案，以及加強對中國投資的審查。

她指出，歐中貿易爭端已從技術性分歧升級成結構性矛盾，雙方當前也同時受制於與美國的關稅談判。歐盟正努力與華府化解經貿分歧，中國則擔憂歐美聯手圍堵，將中國排除在全球供應鏈與經濟安全架構外。

●中國「稀土水龍頭」開關成談判變數

MERICS科技部門負責人勞（Yerun Grunow Lao）指出，中國今年4月新增7種稀土出口限制，雖未全面禁運，但出口企業須申請許可並繳交敏感資料，這讓北京能靈活調控「稀土水龍頭」開關，依據歐中關係調節稀土供應速度。

他指出，自2023年將鎵、鍺納入出口管制後，中國2024年進一步擴大清單，逐步建構「出口管制工具箱」。不僅原物料，由稀土構成的磁鐵等零組件也列入審查，稀土已成為北京對外施壓的重要戰略工具。

勞認為，歐洲企業可能寄望中方在稀土議題釋出善意，例如放寬非軍事用途的出口審批；但中方可能將其與電動車或醫療器材等談判項目綁定，意圖換取歐方讓步。

他建議歐盟談判時避免採取「你讓我一點、我讓你一點」的交換策略，將稀土與其他不同性質的議題混為一談。例如，以放寬對中國電動車的關稅，換取中方暫時開放稀土出口。這樣不僅模糊焦點，也可能削弱歐盟對中國電動車加徵關稅的正當性。

歐盟代表團明日將先赴日本，簽署擴大歐日關鍵原物料的合作協議。勞指出，相較於歐盟，日本在降低對中稀土依賴上更積極，包括推動本土開採、資源回收與供應鏈多元化。歐盟雖有類似政策，但執行力相對不足。

瓦瑟莉爾與勞皆認為，本次峰會難以改變歐中貿易關係的長期結構性緊張，再加上雙方分別與美國的關稅談判仍在變動中，更加限制峰會空間。瓦瑟莉爾指出，歐盟已準備與中國進入長期戰略競爭階段，對本次峰會「不抱任何具體成果的幻想」。