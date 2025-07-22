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川普課汽車關稅 害GM通用上季獲利減逾三成

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
受川普關稅影響，美國通用汽車（GM）上季獲利下滑。 路透
受川普關稅影響，美國通用汽車（GM）上季獲利下滑。 路透

通用汽車公司（GM）第2季獲利優於市場預期，但不如去年同期，原因是美國總統川普對外國產汽車及零件徵收關稅，導致該公司經調整後的獲利年減11億美元。

這家總部位於底特律的汽車製造商22日為汽車業的財報拉開序幕，上季銷售額為471億美元，營業利益為30億美元。淨利較去年同期減少35%至19億美元，經調整後的每股盈餘（EPS）為2.53美元，不如去年同期的3.06美元，但高於分析師預測的2.33美元。

通用汽車上季獲利下降的原因之一是進口汽車關稅；2024年通用在美國國內銷售的汽車中約有45%為進口，主要來自墨西哥和南韓。

但該公司上季獲利仍高於華爾街預期，因為分析師已先行將關稅成本納入預測，且上季在美國市場的銷售有所成長。此外，通用在中國市場連續第二季獲利，也協助挹注獲利。

通用汽車維持目前全年財測不變，預期今年息稅前獲利會落在100億至125億美元之間。關稅造成的「總」影響仍預計為40億至50億美元，該公司希望透過製造調整、成本控制等措施，來抵銷至少三成的影響。

通用在1月曾預估，今年全年將獲利157億美元，但受到關稅等因素影響，5月下修了這項展望。

在財報發布後，通用汽車股價22日盤前下跌逾4%至51.01美元。至21日收盤為止，該股今年來表現幾乎持平。

關稅 川普 美國 汽車關稅

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