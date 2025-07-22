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印度拒開放農業、乳製品產業 消息人士：美印達協議前景黯淡

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（右）2月13日在白宮與印度總理莫迪（左）握手。路透
美國總統川普（右）2月13日在白宮與印度總理莫迪（左）握手。路透

路透22日引述兩名印度政府消息人士報導，印度與美國在8月1日的華府關稅期限前達成臨時貿易協議前景已變得黯淡，雙方因印度農產品及乳製品關稅削減事宜僵持不下。

新德里當局正拒絕開放具政治敏感性的印度農業和乳製品產業，華府則拒絕印度提出減輕對鋼鋁品、汽車課較高關稅的要求，談判處於停滯。一名印度官員說，印方正探討這些議題能否延後到印美先達成臨時協議後，在後續階段處理。

美國總統川普4月宣布印度輸美商品將被課26%對等關稅，目前正暫緩實施以利談判。川普本月7日開始向20多國寄關稅稅率通知信，告知8月1日起面臨的新稅率，印度則尚未收到正式關稅信。

印度首席談判代表亞格拉沃領導的代表團，在第5輪談判後從華府返回，但雙方未有突破。印度官員仍希望在9月或10月前達成更廣泛協議，以符合印度總理莫迪和川普在2月的共識。

一名消息人士說，雖然遠距討論仍在進行中，但8月1日前達成臨時協議看似困難；一個美國代表團預期即將訪問新德里來繼續談判。第3名政府消息人士說，印度仍對敲定貿易協議感到樂觀。

印度商工部和美國貿易代表署並未立即回應路透置評請求。美國財政部長貝森特21日向美媒CNBC說，川普政府較關切貿易協議的品質，而非要在何時達成。被問到8月1日的期限可否為部分國家展延，貝森特說這取決於川普。

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