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向印尼越南看齊！馬來西亞擬將美國對等關稅從25%談到20%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
馬來西亞總理安華9日在吉隆坡舉行的第58屆東協外長會議開幕式上發表演說。歐新社
馬來西亞總理安華9日在吉隆坡舉行的第58屆東協外長會議開幕式上發表演說。歐新社

彭博資訊22日引述知情人士報導，馬來西亞政府正試圖將美國總統川普揚言實施的對等關稅稅率，從8日函告的25%談到約20%，但對於電動車及外資持股等方面相關要求，表現出不願妥協的態度。

知情人士表示，馬來西亞總理安華的談判代表希望將預定於8月1日生效的對等關稅壓低，目標是更貼近東南亞鄰國印尼與越南的水準。

目前為止，馬國在解決美方關切的高效能半導體走私方面已有所進展，但對於華府的幾項要求，如延長美國電動車的稅務優惠、放寬具有政治敏感性的能源與金融領域外資持股上限，以及削減對本地漁民補貼等，仍表現出抗拒的態度。漁民被視為馬國政府的重要票倉。

馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）本月稍早曾對有望與美達成降稅協議表達樂觀態度，但近幾日警告勿草率簽署協議，凸顯面對川普政府時而混亂的談判風格，高度依賴貿易的小國所處的艱難處境。

馬來西亞投資、貿易與工業部對上述報導拒絕發表意見，白宮、美國商務部與貿易代表署也未回應記者提問。白宮發言人李維特在21日的例行記者會上表示，美國貿易團隊與美國總統川普「仍持續與世界各國密切互動」。

馬來西亞媒體8tvnews報導，安華21日指出，馬國政府在所有談判中有明確立場，即任何外部勢力都不得干涉馬來西亞的核心政策。他說：「我們有底線，這也是我們願意承擔的風險。這條底線是什麼？就是不能干預國家政策。」

安華強調，美方說馬來西亞的土著政策是歧視，「但我們堅決不同意，馬來西亞建立在一些已被接受、並實行的國家政策上。若美國不同意，那也無可奈何。我們當然希望他們理解與認同，但這是我們的底線。」同時指出，在採購制度方面，政府將堅持扶持本地企業的立場，「同樣是談判中不可逾越的紅線」。

安華雖強調原則立場，但也指出，馬來西亞將繼續奉行與所有國家保持良好外交關係的方針，尤其是在投資與貿易方面，和美國的合作至關重要。他說：「我們必須繼續和各國保持良好的貿易、外交關係，美國仍然是我們最大的外資來源之一，但沒有任何國家可以對我們施加壓迫性條件。」

關稅 川普 電動車 馬來西亞

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