貿易談判恐破局 歐盟擬反制美國服務業與公標案

歐洲聯盟（EU）與美國達成可接受的貿易協議的機會日益渺茫下，多位歐盟外交官員表示，歐盟正在研究一套更全面的可能反制措施來對付美國。

路透社報導，這些外交官員表示，包括德國在內，有愈來愈多歐盟成員國正在考慮運用全面性的「反脅迫」（anti-coercion）措施，也就是讓歐盟能在沒有達成協議的情況下鎖定美國服務，或限制美方參與公共工程標案。

其實，代表歐盟27個成員國談判的歐洲聯盟執行委員會（European Commission），原本看似正在一步步與美方達成協議，且協議架構中，歐盟大部分輸美商品仍將面臨10%的關稅，外加若干讓步。

然而，美國總統川普本月12日揚言將對歐盟輸美商品開徵30%關稅，預計8月1日生效。

「華爾街日報」報導，鑒於歐盟一直以來致力的是達成一份把基準關稅維持在10%的協議，上述消息對歐盟來說是個令人不快的意外。

歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（MarosSefcovic）先前就說，「30%的關稅幾乎就是（對跨大西洋貿易）下達禁令」。

知情人士表示，如今，歐盟成員國正施壓歐盟執委會，要求他們準備新一套強而有力措施，以便若未能在川普設定的8月1日最後期限前達成協議，能對美國企業發動反擊，且這些措施將不僅限於對商品徵收報復性關稅。

歐洲在為一場可能的鬥爭做準備之際，也承認在這段價值數兆美元的商業關係中，這場鬥爭可能會給雙方帶來沉重代價。

根據歐盟數據，歐盟與美國這兩大經濟體每日往來商品和服務貿易價值超過50億美元。

知情人士表示，正在籌備的因應措施包括可能對美國數位服務徵收關稅或實施限制措施，也可能限制美國公司進入歐盟的公共採購市場。

路透社報導指出，歐盟的公共採購市場每年價值約達2兆歐元。

法新社報導，一位歐盟外交官員表示，這也可能意味著排除某些供應商。這位歐盟外交官員補充說，歐盟執委會尚未向歐盟成員國提交任何名單。

任何針對服務業的行動，都會是針對商品的既有2項報復性關稅措施的補充版：其中一項鎖定的是價值720億歐元的美國產品；另一項是為反擊美國的鋼鋁關稅，擬對價值約210億歐元的美國產品加稅。

一名歐盟外交官員表示，歐盟可能會以循序漸進的方式對美國採取報復，先祭出規模較小的關稅措施，接著實施規模較大的措施，最終可能擴大至服務業。

歐盟官員強調，歐盟尚未表決通過這些政策，內容仍有變數。然而其他外交官員表示，歐盟將別無選擇，只能「強硬」回應。