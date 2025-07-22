川普貿易攻勢不斷 投資人面臨不平靜的「關稅之夏」

面對締造數十年紀錄的美國高關稅，全球經濟已展現韌性，但投資人今年夏季仍難安心放暑假，因為美國總統川普的貿易攻勢不斷，緊接而來的期限就是8月1日，可能課徵50%的銅關稅、對多國課徵更高的「對等關稅」、並且公布半導體和藥品調查結果，同時不缺其他貿易戰工具，可能繼續推升關稅稅率。

川普在今年1月二度上任前便屢次威脅要課徵高關稅，上任後推行貿易戰的積極度超乎市場預期，4月更宣布遠高於各界預估的對等關稅稅率，但又延後實施，企業瘋狂提前拉貨堆積庫存，消費者也趕在企業漲價前「先買回安」，企業也從新冠疫情期間的混亂學到教訓，例如調整並強化供應鏈，同時美國和德國等政府擴大開支，使全球經濟與貿易展現韌性。

世界貿易組織（WTO）已調高今年全球貨物貿易成長預測至0.1%，高於原估的下滑0.2%。但這種韌性似乎也讓川普政府更大膽推行更激進的關稅政策，尤其是今年的「關稅之夏」。

川普已宣布，8月1日起將對進口銅料課徵50%關稅，遠高於先前外界預期的25%，細節迄今付之闕如，引發全球銅產業焦慮，他也預告8月1日起將恢復課徵更高的對等關稅稅率，且有意提高基本關稅到15%-20%，美國商務部長盧特尼克也表示可能8月1日公布概述半導體與藥品稅率的報告。

摩根士丹利財富管理公司美國政策主管葛瑞菈（Monica Guerra）指出，「關稅稅率可能繼續提高，而且居高不下」。

即便川普政府的關稅政策遭遇訴訟挑戰，川普仍有其他各種替代方式能對美國貿易夥伴課關稅，例如援引美國貿易法232條款對任何國家或產品展開調查。葛瑞菈認為，美國平均有效關稅稅率最高可能回升到4月2日「解放日」時的20%水準，高於目前的16%。

她認為，美國關稅政策最後的影響可能比許多人所想的還要具針對性，也就是針對特定國家和產品量身設定關稅，引發經濟與金融市場表現的分歧。