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巴西遭課高關稅 美橙汁商Johanna Foods救場：怒告川普濫權

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普對巴西商品課徵50%關稅，引發橙汁進口商Johanna Foods不滿提告，指川普的理由不足以動用《1977年國際緊急經濟權力法》。路透
美國總統川普對巴西商品課徵50%關稅，引發橙汁進口商Johanna Foods不滿提告，指川普的理由不足以動用《1977年國際緊急經濟權力法》。路透

美國總統川普宣布自8月起對巴西進口商品課徵50%高額關稅，引發美國果汁進口大廠Johanna Foods不滿，已向美國國際貿易法院提起訴訟。

川普本月9日致函巴西總統魯拉），宣布加徵高額關稅，理由是不公平貿易行為，以及巴西對前總統、川普盟友波索納洛發動「政治獵巫」的審判。

但Johanna Foods上周五提告，主張這些理由都不足以動用《1977年國際緊急經濟權力法》，美國並未發布任何緊急命令或行政命令，程序明顯存有瑕疵。

Johanna Foods估算，川普新關稅將使其每年進口成本暴增6,800萬美元，零售價恐飆漲最高25%。 

巴西是全球最大橙汁出口國，供應美國超過一半的鮮榨橙汁。根據美國勞工統計局數據，6月冷凍橙汁濃縮液價格較去年同期上漲5.5%。

魯拉近日警告，除非在8月1日前與美方達成協議，否則巴西將對美方關稅措施進行反制。美國聯邦上訴法院預計本月內審理相關案件，但目前未阻止該關稅的實施。

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