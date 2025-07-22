南韓新任財長隨貿易代表周五赴美再談 要避免高關稅恐得忍痛讓步

南韓新任財政部長具潤哲周二表示，他和南韓首席貿易談判代表呂翰九將於周五（25日）和美國官員會面，希望在美方全面加徵關稅前加快腳步，討論可能在政治上極為敏感的讓步條件。

本周一才上任的具潤哲在出席財經部會會議後向媒體透露，南韓外交部長和產業部長最快本周也將前往美國，就貿易議題展開磋商。這四位官員組成總統李在明上任後的核心經濟團隊。李在明6月4日宣誓就職。

具潤哲表示，應美方官員要求，他和產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九將於周五和美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行會談。另外，國家安全顧問魏聖洛不到兩周內已二度赴美。

具潤哲說：「我們一直本著國家利益和務實角度協商，也會在任內盡最大努力擬定周全策略。」他不願回應首爾是否希望爭取延後川普設定的8月1日「對等關稅」生效期限。

南韓新任產業通商資源部長金正官周一則表示，與美國的關稅協商已進入關鍵階段，未來可能出現各種結果，他承諾會全力以赴，爭取在8月1日前完成談判。

日本首席關稅談判代表赤澤亮正上周六也表示，預定本周前往華府舉行進一步部長級會談，東京希望能在8月1日大限前達成協議。

呂翰九已透露，為了維護南韓整體戰略和經濟利益，必須在艱難的選擇中權衡取捨。目前雖尚未正式提出讓步方案，但農業讓步已被列為少數可考慮的選項之一。以往開放牛肉市場曾引發全國大規模抗議，若這次調整稻米政策，恐怕會遭遇更激烈的反彈。

呂翰九上周對媒體說：「我們必須做出戰略判斷——該守住的就要堅守，但在更大的談判格局下，也要考慮我們能釋出的讓步。」

為了強化談判籌碼，南韓也正評估參與美國支持的阿拉斯加天然氣計畫，並考慮在造船、產業振興以及放寬法規、放寬美國科技業者進入市場等方面展開合作。

國防分攤是另一個敏感的領域。川普一向要求盟國提高駐美軍費用的分攤比例，南韓若適度調升負擔，或有助於降低整體談判的摩擦。至今，李在明政府仍主張延續去年10月達成的五年期分擔協議，不過團隊已就此議題和美方有所討論。

如今，川普對過去被認為較不受影響的半導體和製藥業也加強施壓，已暗示最快8月初就可能對藥品和晶片加徵關稅，這些措施可能會和較高的對等關稅同步實施。

這波新關稅的範圍恐怕相當廣泛，南韓藥廠如Celltrion和SK生技等都已表達憂慮，而擬議中的晶片關稅不僅可能波及零組件，連三星電子等業者生產的智慧手機和筆電也難以倖免。

雖然部分分析師認為，華府最後可能會以投資優惠或進口配額取代這些產業的高關稅，但直接加徵關稅的風險還是很高。許多南韓企業雖然已在美國成立合資企業，尤其集中在汽車和電池領域，但最核心的供應鏈仍然留在國內。

呂翰九6月以來已兩度赴美，並強調這次談判不該被視為零和遊戲，而是要爭取「正和」結果，也就是雙方透過深化產業和法規合作，達到互利共贏。

但隨著協商日益緊迫，南韓各部會之間的協調卻愈發混亂，外界質疑聲浪也升高。iM證券經濟學家朴相炫說：「目前看來，這場談判根本不像在協商，更像是單方面的要求。最多也只能把原本預定的25%稅率壓低到20%以下，要完全避免特定產業加徵關稅幾乎不可能。」