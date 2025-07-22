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不會倉促達協議 美財長舉印尼為例：8月關稅生效更強化談判籌碼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特。路透
美國財長貝森特。路透

美國財政部長貝森特周一上電視受訪表示，自8月1日起對多國實施高關稅，將使它們承受更大壓力，「從而達成更有利於美國的協議」。

他說，與其他國家的談判「進展順利」，但部分協商仍未能在8月1日最後期限前取得成果。川普政府更關心的是貿易協議的品質，而非達成的時機。

貝森特的說法顯示，他將對即將上路的大規模關稅視為談判籌碼，而非簽署協議的最終期限，目的是迫使相關國家提出對美國更有利的條款。  

他以印尼為例誇口，談判歷經數月、五度調整提案後，最終達成符合美方要求的協議版本。

對於最具爭議的談判之一，與歐盟之間往返拉鋸的會商，貝森特沒有詳細說明進展。歐盟領袖已揚言，若下月初前未能達成協議將採取反制措施。他僅簡短表示，與歐盟「不必鬧得太難看」。

當被問及如果進展順利，是否可能延後關稅生效日時回應，貝森特說，這將由川普拍板定案。 

針對與中國大陸的談判進展，貝森特說，川普政府不急於與中國達成協議，但預計「不久的將來會展開會談」。他打算納入中國購買俄羅斯與伊朗石油的議題：「我認為當前貿易形勢良好，現在可以開始談其他事情。不幸的是，中國購買非常多的受制裁的伊朗石油和俄羅斯石油」。這表示，談判焦點正逐步從關稅轉向地緣政治，尤其是北京與莫斯科、德黑蘭的關係。

貝森特說，如果美國對俄羅斯實施二級制裁關稅，他將鼓勵歐盟比照辦理。

目前，投資人與進口商陷入兩難局面：一方面須為應8月川普關稅上路做好準備，另一方面又押注川普可能再次推遲關稅生效日。

川普政府高層官員近日不斷強調8月1日是「雷打不動的最後期限」。例如商務部長盧特尼克周日說，「8月1日後各國仍可繼續協商，但屆時關稅將正式開徵」。  

貝森特同時指出：「我們已通知貿易夥伴，關稅稅率可能回調到4月2日公告水準。談判可以持續進行，我們不會為達成協議而倉促行事。」  

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