華盛頓郵報：川普對巴西霸凌適得其反

美國華盛頓郵報今天刊登文章指稱，川普對巴西的霸凌行為，即宣布對巴西出口商品徵收50%關稅，以抗議巴西聯邦最高法院對前總統波索納洛的審判，適得其反。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家塔魯爾（Ishaan Tharoor）認為，川普（Donald Trump）對巴西商品徵收50%的關稅「適得其反」，這項措施不僅沒有削弱巴西，反而加強現任總統魯拉（Luiz InácioLula da Silva）政府的形象，並獲得當地社會的支持。

文章指出，巴西總統對新關稅的堅決反應提高了他的支持率，甚至吸引一部分通常批評巴西政府的商界精英。

巴西和美國的外交消息人士已公開批評川普的立場，稱其損害美國作為民主捍衛者的形象。

根據BBC巴西新聞網報導，巴西和美國之間的關係正在惡化，在巴西聯邦最高法院以涉嫌政變未遂為由對波索納洛（Jair Bolsonaro）進行調查的同時，又通過撤銷巴西大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的美國簽證進行報復，莫瑞斯幾天前下令限制波索納洛的行動，包括戴電子腳鐐。此事也被指責為對巴西法院進行「政治獵巫」。

美國是巴西的第3大出口目的地，僅次於中國和歐盟，新關稅預定於8月1日生效，巴西政府官員和分析人士認為，鑒於兩國之間不斷惡化的政治危機，美國政府不太可能在關稅問題上讓步。