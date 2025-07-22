美方持續與各國談判 白宮：川普明見菲律賓總統

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮發言人李維特。（歐新社）
白宮發言人李維特。（歐新社）

美國擬於8月1日起向各國開徵關稅，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）21日表示，8月1日只是美國開始徵收關稅的日子，並預告8月1日前，美國總統川普還會送出更多關稅通知函，也可能宣布更多貿易協議。

川普政府的關稅寬限期即將於8月1日到期，李維特21日表示，美國總統川普和貿易談判小組正持續與世界各國互動，針對貿易協議做討論；李維特也預告菲律賓總統馬可仕擬於22日訪問白宮，預料兩國領袖可能討論到貿易協議。

李維特說，8月1日只是美國開始向收到關稅通知函的各國徵收關稅的日子；李維特說，大家會在8月以前看到更多關稅通知函，同時也可能看到更多貿易相關的宣布，指財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾，皆持續與美國的貿易夥伴溝通。

關稅 川普

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