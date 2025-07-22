美財長稱不急簽貿易協議 對中會談將聚焦買俄油問題

美國財政部長貝森特今天表示，美方更重視貿易協議的品質而非時程。他還提到，下一輪美中會談可能商討中國購買俄羅斯和伊朗石油的問題，顯示談判焦點將從貿易轉向國安議題。

貝森特（Scott Bessent）本月上旬曾表示，若美國的貿易夥伴沒能與華府達成協議，美國祭出的新關稅措施將於8月1日生效。

他今天接受財經媒體CNBC訪問說道：「我們不會為了達成協議而倉促行事。」

貝森特被問到若有國家與華府談判富有成果，美方是否可能延長8月1日期限，他說一切將由總統川普決定。

他指出：「我們會看總統的決定。但如果我們還是回到8月1日的關稅措施，我認為更高關稅將進一步施壓那些國家，以達成更好的協議。」

至於美中兩國的談判狀況，貝森特透露雙方「近期將有會談」。

他說道：「我認為貿易處於良好狀態，現在我們可以開始討論其他問題。不幸的是，中國是受制裁伊朗石油和受制裁俄羅斯石油的大買家，因此我們可能開始討論這個問題。」

貝森特還被問及對俄羅斯的新制裁，他暗示，美國更有可能採取基於關稅的策略，對任何被發現購買受制裁俄羅斯能源的國家課徵高額關稅。

貝森特向CNBC指出，「任何購買受制裁俄羅斯石油的國家都將面臨最高100%的次級關稅」，如果美國實施這些次級關稅措施，他會鼓勵歐洲跟進。

關於日本，貝森特表示，川普政府更關心的不是日本國內政局，而是為美國人民爭取最有利的條件。