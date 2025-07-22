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8月以後還能繼續談？ 美財長：高關稅逼出更好的協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（歐新社）
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（歐新社）

美國川普政府預計8月開徵關稅，財政部長貝森特（Scott Bessent）21日表示，比起關稅寬限期即將到期，政府更關心貿易協議的品質，指美國與各國在8月1日之後還可以繼續談；貝森特也認為說，如果有國家在8月之後被課徵高關稅，會施壓他們向美國提出更好的協議。

川普政府的關稅寬限期即將於8月1日到期，貝森特21日接受CNBC訪問，他表示，美國仍在與各國談判，並表示，日期不重要，協議的品質才重要，「比起趕在8月1日前達成協議，我們更關切這些協議的高品質。」

貝森特說，美國的貿易夥伴被告知，美國開徵的關稅稅率有可能回到4月2日的程度；貝森特說，到時可以繼續談判，但美國不會為了趕時間而達成協議。

被問及談判有進度的國家是否有可能被延長寬限期，貝森特說，這將由美國總統川普來決定，但貝森特說，高關稅將施壓國家提出更好的協議。

貝森特並以印尼為例說，印尼共提出5次條件，他認為印尼首次開出的條件就很不錯，接著條件一次比一次好，最後兩國達成出色的貿易協議。

川普日前宣布與印尼達成貿易協議，印尼被課徵的關稅從32%降至19%，美國則獲得零關稅；印尼目前是唯一收到美國關稅通知函，仍成功與美國達成貿易協議的國家。

關稅 川普

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