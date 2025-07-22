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川普半導體藥品等關稅 經濟學人：恐對台造成巨大衝擊

聯合報／ 編譯盧思綸、記者黃婉婷鄭媁／綜合報導
英國經濟學人專文指美國總統川普的「產業別關稅」，尤其是半導體，恐對台灣造成巨大擊。美聯社
英國經濟學人專文指美國總統川普的「產業別關稅」，尤其是半導體，恐對台灣造成巨大擊。美聯社

英國經濟學人十七日專文寫道，美國總統川普自四月以來祭出的對等關稅固然引發國際間高度關注，但他目前最嚴苛的其實是「產業別關稅」，尤其對半導體和藥品，而亞洲的台灣和新加坡均被點名恐受巨大衝擊。

在野黨質疑，台美間的關稅談判至今過程黑箱、政府遲遲未向民眾說明、也未向業者說明相關配套措施，甚至傳聞美方早將稅率通知信寄到台灣，定案關稅稅率為百分之卅二，行政院卻不肯公開，質疑政府壓案想等大惡罷結束後再公布。

美查個別產業 可能徵關稅

行政院澄清，台灣迄今並未收到通知，台美間本周有新一輪的磋商，美國在台協會也澄清仍在談判中。

國民黨立委葛如鈞表示，傳出我方喊出要談到百分之廿以下，代表美方先前已有數字，若沒拿捏好，可能換來美國一句「too late（太晚了）」，若談不下來會很危險，應趕緊有相應措施。

經濟學人指出，川普已對鋁（百分之五十）、鋼（百分之廿五）與汽車（百分之廿五）祭出高額產業關稅，並將自八月一日起對銅加徵百分之五十的關稅。川普政府對電子產品和半導體的調查結束後，也可能同步開徵關稅。他也預告藥品關稅可能從低稅率開徵，一年內再升至百分之兩百，其他如關鍵礦物與木材也可能納入。

台灣半導體領域 首當其衝

該專文稱，儘管川普過去常撤回威脅，但他對產業的關稅行動不容輕忽。他依據美國一九六二年貿易擴張法第二三二條，得以用「國安威脅」為由實施進口限制，而「威脅」的定義相當寬鬆，已有九項調查進行中。

至於哪些國家會遭波及，該專文提到，先進產業供應鏈深厚的國家將首當其衝。

以印度與新加坡輸美藥品為例，印星每年出口額平均都約一百億美元（約台幣二九六七億元），但由於新加坡輸美的藥品多為疫苗等高端產品，含有更高的本地附加價值，因此在有效關稅上將面臨比印度高達六倍的衝擊。反觀印度出口的主要為學名藥，本地附加價值比較低。

台灣在半導體領域首當其衝，而日本與南韓汽車業也已遭受衝擊。由於產業型關稅缺乏明確對象，較難透過與美方的雙邊談判調降，但部分國家仍積極爭取。

藥品讓步 星國列首要任務

例如英國與美國達成汽車關稅協議，稅率從百分之廿七點五大減至百分之十，並且設定配額，這也讓其他國家對與美國的談判空間保有期待。

新加坡副總理兼貿工部長顏金勇將「藥品讓步」列為首要任務。日本則因汽車關稅問題與美國談判破裂。儘管有人認為，川普對開徵藥品關稅的時程含糊，可能不會落實，但目前看來這只是一廂情願。

關稅 川普 半導體 新加坡 供應鏈 國民黨

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