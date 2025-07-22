美關稅協商 8月1日是硬期限…商務部長留伏筆：之後各國仍能繼續談判

美國商務部長盧特尼克20日表示，8月1日是各國開始向美國繳納關稅的最後期限，但他仍留伏筆，表示「8月1日之後，各國仍可與我們對話，這點不受限制。」

盧特尼克接受CBS節目「面對全國」訪問，被問到對歐盟關稅最後期限時，他表示：「這是硬期限，因此在8月1日，新關稅將生效。」

盧特尼克說：「沒什麼能阻止各國在8月1日後與我們協商，但他們將在8月1日起開始付關稅。」

盧特尼克表示，一些小國，像是「拉丁美洲國家、加勒比海國家、在非洲的許多國家」，將適用10%基本關稅。

這段最新談話可能讓一些焦急等待美國總統川普公布關稅稅率的國家鬆一口氣。川普近期表示，這些國家的基本稅率可能超過10%。川普上周說，給較小國家的關稅函可能很快就會發出，「我們或許會對他們全部設定一個關稅，可能略高於10%」。

盧特尼克說，「較大的經濟體要嘛就是開放市場，要不就是得付公平的關稅給美國。」

他還說，有信心未來兩周內與一些主要貿易夥伴達成協議，更稱這兩周的關鍵時刻「將被載入史冊」。

盧特尼克也提到，他預期川普將重新談判在他第一任期內簽署的「美墨加貿易協定」（USMCA）。除非有重大變動，符合USMCA條件的墨西哥與加拿大商品可免徵關稅。

盧特尼克說：「我認為總統絕對會重新談判USMCA，但那是明年才會發生的事。」川普日前揚言，若與墨西哥及歐盟經過數周談判仍未能達成全面貿易協議，美方將自8月1日起對其進口商品加徵30%關稅。

川普第二任期於21日屆滿半年，CBS也在20日公布川普最新民調，顯示超過半數美國人不支持川普關稅政策，甚至認為川普將太多重心放在關稅而非打擊物價，川普支持度下滑至42%。