紐時：白宮暫緩對陸強硬

紐約時報報導，美國總統川普設法於今年訪問中國大陸，白宮對北京強硬措施已踩煞車，支持管制出口中國大陸技術的官員遭邊緣化，支持科技產業行銷海外的官員則占上風，華府對中鷹派逐漸失勢。

川普政策出現戲劇性反轉，上周允許輝達恢復對中國大陸出口H20晶片。

文章指出，北京限制稀土出口，顛覆了美中貿易衝突的情勢，川普政府原本想靠懲罰性關稅，迫使北京改變貿易作法，發現此種做法的危險性後，如今美方轉為籠絡中國大陸。

官員說，川普當局暫緩對陸方採取更激進行動，改成推動北京會正面看待的措施，包括取消H20晶片禁令。

知情人士表示，政府高層也認同輝達說法，認為出售晶片更有利維護美國科技領導地位。

近來事件凸顯中國大陸對美國經濟的影響力，川普4月大幅提高對陸關稅時，部分美國官員以為北京會迅速屈服，但稀土供給中斷，川普政府官員接到執行長來電，表示工廠缺料即將停工，讓美方在春天重回談判桌，敲定了脆弱的停火協議。

川普希望在今年稍晚受邀前往中國大陸，與中國國家主席習近平展開面對面貿易談判，也讓美方更為審慎。

此外，美中關係變化恰逢華府內部權力變動。支持管制出口中國大陸技術的官員遭邊緣化，支持科技產業行銷海外的官員則占上風。川普傾向以談判解決問題，不希望對中國大陸採取強硬的國安立場。