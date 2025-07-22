關稅談判 歐盟不排除報復性反擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

隨著8月1日對等關稅大限將至，美國總統川普在關稅談判立場上明顯趨於強硬。知情人士透露，如今歐盟幾個成員國敦促執委會準備新一輪強力反制措施，一日無法談成協議，不只要對美國貨品實施報復性關稅，還要針對美國企業展開反擊。

歐盟目前普遍傾向繼續和華府協商，希望能在最後期限前化解僵局。不過，彭博引述知情人士報導，雙方上周在華府談判未取得實質進展，未來兩周持續協商。

美國商務部長盧特尼克20日在CBS節目上表示，他對美國能與歐盟達成貿易協議有信心，「這是全球兩個最大貿易夥伴間的對話。我們將達成協議，我有信心我們會取得共識」。  

華爾街日報報導，美國已告知歐盟，預料要求歐盟更多讓步，對多數歐洲貨品課15%起跳的基本關稅。 

關稅 川普

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