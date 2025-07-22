韓：關稅談判處在關鍵階段 菲總統本周會川普…牽動稅率結果

南韓新任產業通商資源部部長金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）21日表示，韓美關稅談判正處在關鍵階段，各種情況都可能發生。

據南韓產業通商資源部發表的聲明，該部在南韓商會召開緊急會議，目的是在8月1日美國預計提高關稅之前，向私營部門介紹政府的談判策略。會中金正款將目前的談判狀態描述為「形勢嚴峻，各種可能性都存在」，並表示政府正通過密切的跨部門協調，讓談判戰略更完善。

首爾當局20日表示，國家安保室室長魏聖洛本月6至9日訪問華府後，時隔11天再度訪美。預計他此行將再次會晤美國國務卿魯比歐，就關稅和韓美同盟等事宜交換意見。

前美國助理貿易代表比曼（Michael Beeman）本月稍早在美國智庫韓國經濟研究所（KEI）的Podcast中預測，就算談判順利，南韓的稅率最低也只會降到15%到18%。 美國目前預定8月1日起對南韓進口商品課徵至少25%關稅。

相較之下，印尼經濟統籌部長艾朗嘉21日表示，印尼進口商品適用的最新稅率19%，可能提前於川普所設定的8月1日期限前生效。

路透報導，艾朗嘉指出，關稅生效時點取決於兩國預計近期發布的聯合聲明。印美雙方上周達成貿易協議後，美國原擬對印尼課徵的關稅稅率已由32%降至19%。

在此同時，菲律賓總統小馬可仕本周也將與美國總統川普會面，希望身為華府在亞洲的重要盟友，馬尼拉能在8月1日期限前爭取到更有利的貿易協議。

路透報導，小馬可仕將成川普重返白宮以來首位會晤他的東南亞領袖。川普已與馬尼拉的兩個區域夥伴越南及印尼達成貿易協議，但美國在亞洲的盟邦像是日本與南韓，都還沒與川普達成貿易協議。不過華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞問題專家波林（Gregory Poling）認為，小馬可仕有機會爭取到比越南20%及印尼19%更低的稅率。

小馬可仕在離開馬尼拉前的演說中表示：「我預期我們的討論將聚焦在安全與防衛，當然還有經貿議題。我們會看看與美國的談判可以取得多少進展，針對菲律賓預計將面臨的嚴格關稅措施，我們希望調整可以降低衝擊。」

美國去年對菲律賓的貿易逆差為50億美元，美菲雙邊商品貿易額為235億美元。川普本月調高擬對從菲律賓進口商品徵收的「對等」關稅，從4月提出的17%，進一步提高至20%。