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美關稅8月1日最後期限 商務部長留伏筆

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

美國商務部長盧特尼克廿日說，八月一日是各國開始向美國繳納關稅的最後期限，但他還是留了伏筆，表示「八月一日後，各國仍可與我們對話，這點不受限制。」

盧特尼克接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」訪問，被問到對歐盟關稅的最後期限時，他表示，「這是硬期限，因此在八月一日，新關稅將生效」。

盧特尼克說，「沒什麼能阻止各國在八月一日後與我們協商，但他們將在八月一日起開始付關稅」。他還說，一些小國像拉美、加勒比海、在非洲的許多國家，將適用百分之十的基本關稅。

這段最新談話可能讓一些焦急等待川普公布關稅稅率的國家鬆一口氣。

川普上周說，給較小國家的關稅函可能很快就會發出，「我們或許會對他們全部設定一個關稅，可能略高於百分之十」。

關稅 川普

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