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日美關稅談判 石破茂盼與川普直接對話

中央社／ 東京21日綜合外電報導
圖為美國總統川普（右）2月於白宮會晤日本首相石破茂。路透
圖為美國總統川普（右）2月於白宮會晤日本首相石破茂。路透

日本執政聯盟在參議院選舉失利後，日本首相石破茂今天在選後記者會上提到美國總統川普政府最快將在8月1日向日本祭出25%的對等關稅，並表示希望儘快與川普直接對話。

日本第27屆參議院選舉的開票作業今天結束，執政聯盟自民黨、公明黨沒能保住過半數席次。石破茂下午在自民黨黨部召開選後記者會，正式宣布將繼續執政，

「每日新聞」報導，他也在記者會上提到美國關稅措施，並說道「我本人希望儘早直接與川普總統對話，拿出可見的成果」，有意考慮透過與川普會面，推動關稅談判有所進展。

關於因應川普政府祭出的關稅措施，石破茂也在記者會上宣布，計劃新增必要的政策，像是協助中小企業資金周轉等。

日本放送協會（NHK）報導，負責代表日方與美方協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正，在20日的參議院選舉結束後，隨即在今天上午從東京羽田機場出發，飛往美國，準備與美方展開第8次閣員級談判。這已經是赤澤亮正為了協商關稅，第8度訪美。

赤澤亮正在行前被媒體問到參議院選舉結果時表示，「謙虛且真誠地接受結果，作為石破茂政府的閣員會追求國家的利益。」

日本富士新聞網（FNN）報導，美國國務院也評論日本參議院的選舉結果。

國務院發言人接受FNN訪問時表示，「將根據堅固的日美同盟，持續展開合作以促進地區和平與穩定...期待與日本政府在雙邊、地區及國際等廣泛議題上繼續合作。」。

美國國防部發言人則表示，「不評論日本內政」，但強調「日美同盟依然堅實，將持續專注於維持地區穩定以及自由且開放的印太地區」。

關稅 川普 石破茂

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