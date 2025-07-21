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南韓產業部長：關稅談判處關鍵階段 各種狀況都有可能

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

韓國新任產業通商資源部部長金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）今天表示，韓美關稅談判正處在關鍵階段，各種情況都可能發生。

路透社報導，根據產業通商資源部，隨著美國8月1日實施「對等關稅」的日子將屆，金正寬承諾將全力以赴，以確保談判順利完成。

韓國當局20日表示，國家安保室室長魏聖洛（WiSung-lac）本月6日至9日訪問華府後，時隔11天再度訪美。預計他此行將再次會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），就關稅和韓美同盟等事宜交換意見。

魏聖洛出發美國之前告訴「韓民族日報」（TheHankyoreh），他的目標就是要降低關稅稅率。

另據媒體報導，金正寬與其他部長這週也可能造訪美國，參加磋商談判。

前美國助理貿易代表比曼（Michael Beeman）本月稍早在美國智庫韓國經濟研究所（KEI）的Podcast中預測，就算談判順利，韓國稅率最低也只會降到15%到18%。

關稅 川普 南韓

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