川普祭最嚴苛產業關稅！經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

經濟學人17日發表專文指出，美國總統川普的對等關稅固然引發國際高度關注，但是川普目前最嚴苛的其實是「產業別關稅」，尤其是半導體和藥品，台灣和新加坡都被點名可能受到巨大衝擊。

目前，川普已針對鋁（50%）、鋼（25%）與汽車（25%）祭出高額產業關稅，並自8月1日起對銅加徵50%關稅；電子產品和半導體的調查結束後也可能同步課徵關稅。此外，川普也預告藥品關稅可能自低率開徵，1年內升至高達200%。其他品項如關鍵礦物與木材也可能納入。

經濟學人指出，儘管川普過去經常撤回威脅，但他的產業關稅行動不容輕忽。川普依據1962年《貿易擴張法》第232條，得以用「國安威脅」為由推動進口限制，至於「威脅」的定義相當寬鬆，目前已有9項調查進行中。

至於哪些國家會被波及？報導分析，先進產業供應鏈深厚的國家將首當其衝。

以印度與新加坡對美藥品出口為例，兩者每年出口額平均都約為100億美元，但由於新加坡的藥品多為疫苗等高端產品，含有更多的本地附加價值，因此在有效關稅方面將面臨比印度高6倍的衝擊；而印度出口的多為學名藥，本地附加價值較低。

經濟學人提到，台灣則在半導體領域首當其衝，而日本與南韓汽車產業也已經受到衝擊。

報導指出，由於產業型關稅缺乏明確對象，較難透過雙邊談判降低，但部分國家仍積極爭取。英國與美國達成汽車關稅從27.5%降至10%，並且設下配額，也讓其他國家對談判空間保有期待。

新加坡副總理兼貿工部（MTI）部長顏金勇把「藥品讓步」列為首要任務；日本則因汽車關稅問題與美國談判破裂。

儘管有人認為川普對藥品關稅時程含糊，顯示可能不會落實，但目前看來這只是過度樂觀。