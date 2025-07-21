美國貿易立場轉硬 歐盟也不排除實施報復性關稅「奉陪到底」

歐盟各國代表預定本周開會，討論一旦和美國貿易談判破局的報復措施。隨著8月1日大限將至，川普在關稅談判上的立場明顯趨於強硬。

歐盟目前普遍傾向繼續和華府協商，希望能在最後期限前化解僵局。不過，彭博引述知情人士報導，雙方上周在華府的談判仍未取得實質進展，未來兩周將持續協商。

彭博引述知情人士指出，美方看來希望對歐盟貨品普遍課徵高於10%的關稅，豁免項目則減少，僅限航空器、部分醫療設備和學名藥、若干酒類，以及美國所需的特定製造設備。知情人士表示，雙方也討論過對部分產業設定上限，以及對鋼鋁實施配額，以及保護供應鏈免遭這類金屬傾銷的辦法。不過即使談成協議，最終仍需川普拍板，但目前他的立場不明。

華爾街日報則報導，美國官員已告知歐盟貿易官員，他們預料美國總統川普會要求歐盟更多讓步，對大多數歐洲貨品課徵15%起跳的基本關稅。報導指出，原本德國對美方反制較為保守，如今態度也轉向接近法國的強硬立場。

知情人士透露，如今歐盟幾個成員國敦促歐洲執委會準備新一輪的強力反制措施，一日在8月1日大限前無法談成協議，不只要對美國貨品實施報復性關稅，還要針對美國企業展開反擊。

德國一位官員上周五表示，不排除任何選項，雙方仍有時間繼續談判，但他也放話，如果要打貿易戰，他們「奉陪到底」。

上周五，德國表態考慮支持歐盟動用所謂的「反脅迫工具」，此法授權歐盟可對經濟脅迫行為實施各種貿易和投資管制。

歐盟官員認為，這是歐盟最強大的貿易反制武器，也是最後手段。歐洲執委會主席范德賴恩本月曾表示，這項工具是為緊急狀況設計，「但目前情勢還不到那一步」。

美國商務部長盧特尼克周日在CBS「面對全國」節目中說：「我有信心我們一定能談成協議。我認為這些重要國家都明白，開放市場給美國，總比被課收高額關稅來得划算。」

川普本月致函歐盟，揚言若談判破局，8月1日起歐盟大部分出口美國的貨品將面臨30%關稅。除了全面徵稅外，川普已對汽車及零組件加徵25%關稅，鋼和鋁則是兩倍之多。他還威脅最快下月就要對藥品和半導體加課新稅，最近更宣布對銅課徵50%關稅。