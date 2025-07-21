談判代表飛美4度談判 傳賴總統過境美國將宣布採購波音飛機

美國對等關稅8月1日大限將至。經濟部長郭智輝21日在立法院經濟委員會證實，行政院副院長鄭麗君本周再度赴美，這是第4次赴美談判。另，藍委鄭正鈐質詢，總統賴清德近期出訪過境美國，將宣布採購波音飛機。交通部次長陳彥伯表示，航空器採購由航空公司去評估，他不知道賴總統是否會宣布。

立法院經濟委員今邀請郭智輝、農業部長陳季駿等部會就丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」進行專案報告。立委賴瑞隆、鄭正鈐關切目前台美對等關稅進度，並提及鄭麗君本周再度赴美談判。郭智輝表示，這是第4次赴美談判，「現還在談判中」，希望談出對國內有利、較競爭對手國有更好的關稅稅率。

賴瑞隆詢問，8月1日前會有結果？郭智輝表示，美方也有說若8月1日前若未談完也可以延長，但這是不確定因素，難以說明。

鄭正鈐質詢，經濟部、農業部都不在談判代表中，台美談判未有結果，是否先前經濟部、農業部準備籌碼不夠，現在是否有準備新籌碼？郭智輝表示，他不是談判小組成員，但他說，美方對我國出口管制、邊境防護有高度期許，但因預算被拿掉，引發美方關切。

鄭正鈐質詢，美方指美牛、美豬、基改食品為不必要貿易障礙，希望台灣中小學營養午餐不能限制基改食品。陳季駿表示，基改食品進校園是由衛福部主管，農業部關切國內農業，美方有美方期望，我方關切的是糧食安全、農民權益，希望能有效溝通，找出雙贏互補。