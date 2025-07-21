鄭麗君將再赴美談關稅 郭智輝：非談判小組不清楚內容

關稅大限將至，經濟部長郭智輝表示，行政院副院長本周鄭麗君赴美進行第四次談判，目前台美還在還在談判當中，但被問及是否會增加談判籌碼讓談判勝更順利，郭智輝則坦言，他不是談判小組，內容不是很清楚。

國民黨立委鄭正鈐表示表示，東亞僅剩台灣還沒有談成，也關注台灣的稅率為何。郭智輝表示，稅率多少不是他可以預測的，但會很努力希望爭取到比競爭國家更好的稅率。

此外，美國對於台灣的貿易障礙也十分關注，農業部長陳駿季表示，有關校園營養午餐使用基改食品得的議題是衛福部主管，而農業部則關注農民議題，美方會有期待，我方也有堅持，但糧食安全、產業永續與保障農民權益是三大前提，會持續做有效溝通，追求雙贏、互補的結果。