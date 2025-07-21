川普關稅倒數11天！美商務部長放話8/1是硬期限 但留1伏筆

美國總統川普的對等關稅將在8月1日正式上路，美國商務部長盧特尼克20日表示，有信心未來兩周內與一些主要貿易夥伴達成協議，更稱這兩周的關鍵時刻「將被載入史冊」。與此同時，哥倫比亞廣播公司（CBS）20日公布川普最新民調顯示，超過半數美國人不支持川普的關稅政策，甚至認為川普將太多重心放在關稅而非打擊物價，川普支持度也下滑至42%。

川普第二任期在7月21日屆滿半年，其標誌性對等關稅也將在不到兩周後生效。目前川普政府僅與英國、越南和印尼達成初步貿易協議，美國和中國則處於微妙的貿易停火狀態。

對此，商務部長盧特尼克20日接受CBS節目「面對全國」訪問表示，他有信心在關稅大限前與主要貿易夥伴拍板協議，「接下來兩周將載入史冊，總統川普將為美國人民展現成果」。

盧特尼克強調8月1日是「硬性底限」，並重申川普承諾不會再展延寬限期。儘管如此，盧特尼克還是留了伏筆，他補充說，「8月1日之後並不妨礙各個國家繼續與美國對話」。

另一方面，CBS於7月16日至18日的民調顯示，川普支持度為42%，相較初上任的53%至今，其支持度一路下滑，雖然下滑幅度不大。目前已回落到第一任期的常見水準，約在40%出頭左右。除了川普基本盤的強烈支持之外，整體民意仍以負面情緒為主，這樣的結構與他第一任期時相似。

另外，根據這項民調，60%受訪者反對政府新關稅，40%表達支持；另外有61%認為川普把太多重心放在關稅上而非降低物價，70%認為川普在打擊高物價上仍不夠力。