石破茂政權搖搖欲墜 美日關稅談判恐趕不上8月大限

日本首相石破茂在周日參議院選舉遭遇重挫，執政聯盟失去多數優勢，連同去年10月眾議院敗選形成「二連敗」。這為與美國的貿易談判投下變數，8月1日前達成協議的難度大增。

石破茂周日晚間表能要堅守職位，強調與美方談判已進入最後衝刺階段，他曾兩度與川普會面，並多次通話磋商，「不能讓努力白費」。如果政權在此時更迭，日本恐難避免輸美產品被課徵25%關稅。經濟學家警告，這可能將引發出口導向的日本經濟陷入衰退。

然而，隨著石破茂政治實力削弱，即便成功與美方達成協議，涉及在農業與汽車等敏感領域讓步，仍可能無法在國會獲得足夠支持。

談判癥結主要在汽車關稅，作為經濟支柱的日本汽車面臨美方25%重稅壓力，豐田和本田等車企的利潤受衝擊。川普本月致函石破茂時還將對日稅率由24%上調至25%，被解讀為對東京施壓。

智庫哈德遜研究所日本事務副主任周威廉認為：「石破茂尋求大幅減稅是誤判形勢。」他認為日本最終可能步上英國、印尼、越南後塵，被迫接受更高關稅。