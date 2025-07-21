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日相石破茂大選吞敗仍要留任！專家：2因素恐讓日美關稅談判脫軌

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本20日舉行參議院選舉，日本首相石破茂領導的自民黨與公明黨組成的執政聯盟未取得過半席次。法新社
日本20日舉行參議院選舉，日本首相石破茂領導的自民黨與公明黨組成的執政聯盟未取得過半席次。法新社

華爾街日報（WSJ）報導，日本20日舉行參議院選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟難以取得過半席次，遭遇重大挫敗，可能會導致日美微妙的關稅談判脫軌，尤其距離對等關稅8月1日大限僅剩不到兩周。專家指出，儘管首相石破茂表態留任，其正當性可能備受質疑，美方是否願意與政治跛腳領袖談判也是變數。若東京遲遲未能讓步，日美協議恐陷僵局，直至25%關稅落地、經濟承受壓力才可能妥協。

首相石破茂身兼自民黨黨魁，在去年10月眾議院選舉已喪失過半席次。如今，自民黨面臨在眾參兩院皆為「少數執政黨」的窘況，是創黨70年來首見。此次石破試圖用對美國總統川普的強硬立場，鞏固搖搖欲墜的政權，希望重拾黨內信任與選民支持，卻未能如願扭轉劣勢。

石破20日在自民黨東京總部表示將繼續留任首相，還說日美正在進行極其關鍵的關稅談判，「我們絕不能毀了這些談判」。

WSJ指出，石破政府如今處於弱勢地位，可能難以說服足夠多的國會議員支持任何與美方的協議，尤其是協議涉及農業或汽車等敏感產業讓步時。

日經亞洲引述顧問公司Japan Foresight的創辦人哈里斯（Tobias Harris）表示，他「看不出」石破在連續兩次全國選舉失利後如何繼續留任。

哈里斯認為：「如果石破繼續擔任首相，他還有辦法與在野黨達成可信的協議嗎？還是最終只能走到談判破裂這一步，面臨不信任案？或者石破必須解散國會以打破僵局？……我認為，把石破從局勢中排除會讓情況更明朗，而自民黨最終也會走向這個方向。」

儘管如此，自民黨仍是最大黨團，依據日本議會制度，石破或其繼任者仍可嘗試依靠小黨支持以維持政權並推動法案。

然而，哈里斯進一步指出，「問題在於，美國是否願意與實質上跛腳的領袖談判？這也顯示出……美方提出的要求，並不是任何一個日本政府能夠接受的。這場談判可能會陷入更長時間的僵局，最終可能得等到日本真正感受到25%關稅的衝擊，才會覺得必須達成協議。」

WSJ提到，這場混亂同時凸顯，川普力求重塑全球貿易秩序，連美國親密盟友的國內政治也深受動盪影響。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）日本暨亞洲貿易主任、前美國貿易談判代表波林（David Boling）表示：「世界已經改變。我們現在都活在川普的關稅世界裡，大家都得適應。」

關稅 石破茂 川普

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