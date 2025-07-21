日相石破茂大選吞敗仍要留任！專家：2因素恐讓日美關稅談判脫軌

華爾街日報（WSJ）報導，日本20日舉行參議院選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟難以取得過半席次，遭遇重大挫敗，可能會導致日美微妙的關稅談判脫軌，尤其距離對等關稅8月1日大限僅剩不到兩周。專家指出，儘管首相石破茂表態留任，其正當性可能備受質疑，美方是否願意與政治跛腳領袖談判也是變數。若東京遲遲未能讓步，日美協議恐陷僵局，直至25%關稅落地、經濟承受壓力才可能妥協。

首相石破茂身兼自民黨黨魁，在去年10月眾議院選舉已喪失過半席次。如今，自民黨面臨在眾參兩院皆為「少數執政黨」的窘況，是創黨70年來首見。此次石破試圖用對美國總統川普的強硬立場，鞏固搖搖欲墜的政權，希望重拾黨內信任與選民支持，卻未能如願扭轉劣勢。

石破20日在自民黨東京總部表示將繼續留任首相，還說日美正在進行極其關鍵的關稅談判，「我們絕不能毀了這些談判」。

WSJ指出，石破政府如今處於弱勢地位，可能難以說服足夠多的國會議員支持任何與美方的協議，尤其是協議涉及農業或汽車等敏感產業讓步時。

日經亞洲引述顧問公司Japan Foresight的創辦人哈里斯（Tobias Harris）表示，他「看不出」石破在連續兩次全國選舉失利後如何繼續留任。

哈里斯認為：「如果石破繼續擔任首相，他還有辦法與在野黨達成可信的協議嗎？還是最終只能走到談判破裂這一步，面臨不信任案？或者石破必須解散國會以打破僵局？……我認為，把石破從局勢中排除會讓情況更明朗，而自民黨最終也會走向這個方向。」

儘管如此，自民黨仍是最大黨團，依據日本議會制度，石破或其繼任者仍可嘗試依靠小黨支持以維持政權並推動法案。

然而，哈里斯進一步指出，「問題在於，美國是否願意與實質上跛腳的領袖談判？這也顯示出……美方提出的要求，並不是任何一個日本政府能夠接受的。這場談判可能會陷入更長時間的僵局，最終可能得等到日本真正感受到25%關稅的衝擊，才會覺得必須達成協議。」

WSJ提到，這場混亂同時凸顯，川普力求重塑全球貿易秩序，連美國親密盟友的國內政治也深受動盪影響。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）日本暨亞洲貿易主任、前美國貿易談判代表波林（David Boling）表示：「世界已經改變。我們現在都活在川普的關稅世界裡，大家都得適應。」