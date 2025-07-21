盧特尼克放話：8月1日是川普關稅的「強硬期限」

美國商務部長盧特尼克周日表示，8月1日是各國開始向美國繳納關稅的最後期限，但他也表示，「8月1日之後，各國仍可與我們對話，這點不受限制。」

盧特尼克接受CBS新聞訪問，當他被問到對歐盟關稅的最後期限時，他表示：「這是強硬期限，因此在8月1日，新關稅將生效。」

美國總統川普在4月2日宣布對貿易夥伴國大幅徵收關稅，但屢屢延後生效期限，不過白宮官員現在堅持8月1日是確定的期限。

盧特尼克說：「沒什麼能阻止各國在8月1日後與我們協商，但他們將在8月1日起開始付關稅。」

盧特尼克表示，一些小國，像是「拉丁美洲國家、加勒比海國家、在非洲的許多國家」，將適用10%的基本關稅。

這些談話可能讓一些焦急等待川普公布關稅稅率決定的國家鬆一口氣。川普近期表示，這些國家的基本關稅稅率可能超過10%。川普上周說，給較小國家的關稅函可能很快就會發出，「我們或許會對他們全部設定一個關稅，可能略高於10%」。

盧特尼克說，「較大的經濟體要嘛就是開放市場，要不就是得付公平的關稅給美國。」

本月稍早，川普開始向貿易夥伴國發送關稅函，告知他們新的關稅稅率，其中對一些國家的稅率甚至高達40%。

這些關稅函張貼在川普的社群平台Truth Social，表示關稅將在8月1日生效，促使貿易夥伴國趕忙在尋求最後時刻的協商，期盼降低稅率。