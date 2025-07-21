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川普威脅課稅 ECB本周會議 專家料利率不變
歐洲央行（ECB）將於周四（廿四日）召開決策會議，經濟學家預料將維持存款利率在百分之二不變，並靜待七周暑假結束之後，於九月可能發生的降息風暴。
美國總統川普威脅將對歐盟課徵百分之卅關稅，因此ECB可能等到九月再做決定，以便更明確地評估關稅對歐元區經濟的衝擊。
決策官員除擔憂關稅，還憂慮歐元大幅升值將壓低通膨展望，並可能進一步壓縮出口。另外，法國可能因為財政問題而颳起另一場政治危機。
彭博經濟團隊認為ECB目前處於觀望模式，最終將進一步放鬆信用，預料九月將降息一碼，以緩和美國關稅對歐元區經濟的衝擊；「基本預測是美國將對製藥等部門課徵關稅，因此到十二月時ECB可能需要再降一碼」。
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