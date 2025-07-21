彭博點出 關稅戰遊戲規則

彭博資訊分析，美國總統川普關稅策略看似亂無章法，卻有些規則可循：美國經濟良好時，川普更願升級貿易戰，在經濟出現疲軟跡象時則傾向達成協議，而近來美國的數據將持續為川普「壯膽」，很可能秋季讓貿易戰再度升溫。

川普首次任期的上一輪貿易戰，美中兩國在2019年多數時間都在談判，造成金融市場動盪，當時在經歷數輪對陸加徵關稅後，美國經濟數據已出現明顯惡化跡象，尤其勞動市場數據，於是川普最終於當年12月與陸達成「第一階段」經貿協議。

這回，川普宣布「解放日」關稅三個月後，美國經濟情況並未顯露會讓他傾向達成協議的跡象。通膨近月來相當和緩，而勞動市場和經濟活動數據則意外強勁。

同時，「川普總是畏縮」（TACO）交易在川普不斷延後實施解放日關稅後，愈演愈烈。彭博經濟學家認為，用「總是」來形容川普行徑，過於簡化，因為他會視經濟時勢調整作法。今年4月和5月，在多名商界領袖示警企業來不及囤貨、貨架很快就會清空後，川普隨即同意與陸達成休兵協議。