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副閣揆鄭麗君最快本周再赴美 展開第四輪實體磋商

經濟日報／ 記者黃婉婷余弦妙江睿智／台北報導
美國對等關稅大限將至，據了解，行政院副院長鄭麗君最快本周再次赴美，就對等關稅經貿議題，與美方展開第四輪實體磋商。 聯合報系資料照
美國對等關稅大限將至，據了解，行政院副院長鄭麗君最快本周再次赴美，就對等關稅經貿議題，與美方展開第四輪實體磋商。 聯合報系資料照

美國對等關稅大限將至，據了解，行政院副院長鄭麗君最快本周再次赴美，就對等關稅經貿議題，與美方展開第四輪實體磋商，盼推進談判進度，也希望爭取稅率不高於日本、南韓等競爭對手。

談判過程中，台灣方面對於美方如何定義洗產地，以及若出現洗產地情況，美國將對台灣採取何種措施，是越南的一口價，還是印尼的「關稅＋N」，目前都尚未定案。據了解，美國商務部日前再度與我方溝通洗產地標準。

針對洗產地，台灣政府祭出事前加強防範、事中嚴查、事後嚴罰三道防線。據貿易法規定，出口貨品若要認定為我國產製（MIT），除了「完全取得」和「完全生產」兩指標，以及是否在台灣產生「最終實質轉型」，包括加工後稅則前六碼是否改變，以及附加價值比率是否超過35%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

知情人士表示，台灣原產地規則依循世界貿易組織（WTO），美方可能要求多方面改變，包含提高附加價值比率，以及增加關稅；同時也有經貿專家研判，美國處理台灣洗產地問題，不會立即適用台灣所有產業，美國鎖定的應該是台灣輸美的資通訊產品。

美國總統川普4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，令我方談判團隊「壓力山大」，試圖在寬限期8月1日前爭取關稅豁免，或低於競爭對手國家。目前台美已歷經三輪實體談判，並在多項關鍵領域有共識。

據掌握，台美初步談定第四輪實體談判時間，鄭麗君、經貿談判總代表楊珍妮最快本周將再次率團赴美，相關籌備工作進行中。整體氛圍上，一名相關人士表示，我方談判團隊盼進度能有推展，無論簽署對外貿易框架協議，或是完整貿易協定，整體而言仍樂觀看待。

稅率方面，台美談判過程中出現「印尼模式」，也就是對等關稅從32%降至19%，為目前亞洲最低，也給我方壓力和期待。

關稅 川普

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