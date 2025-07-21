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印度、南韓與美方談判卡關 全球貿易緊張持續升溫

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普宣稱近期有望與印度達成協議，但印度官員透露，仍面臨農業與汽車進口等歧見。（美聯社）
美國總統川普宣稱近期有望與印度達成協議，但印度官員透露，仍面臨農業與汽車進口等歧見。（美聯社）

隨著各國希望趕在8月1日期限前與美國敲定貿易協議，知情人士透露，印度、南韓與美方的談判仍因農業進口等癥結卡關，歐盟與巴西也都準備報復美國關稅措施的計畫，全球貿易緊張可能持續升級。

印度媒體報導，印度與美國完成第五輪雙邊貿易協議談判，儘管美國總統川普宣稱近期有望與印度達成協議，但印度官員透露，仍面臨農業與汽車進口等歧見。

華府希望印度能進口美國的基因改造黃豆與玉米等作物，並擴大其他農業領域的市場准入，但遭印度農業團體堅決反對。

川普政府5月來對來自印度的乘用車與特定零組件課徵25%關稅，也持續阻礙談判。印度官員預期，未來幾周將舉行更多協商，雙方正研議在8月1日期限前先宣布暫定的貿易協議。

美方也持續施壓要求南韓對30月齡以上美牛的進口限制、增加稻米採購量，並鬆綁對蘋果及基因改造作物（特別是馬鈴薯）的檢疫措施，引發南韓農業人士憂心。但南韓官員已暗示接受美方要求，「在這些領域，我們需要作出戰略決策」。

此外，儘管歐盟各國傾向繼續和美國協商，歐盟各國大使最快本周將開會，針對若歐美無法在期限前達成協議的報復措施方案，先行展開政治折衝。

歐盟已批准針對價值210億歐元美國商品加徵關稅的報復計畫，能夠迅速實施，也正在準備另外針對720億歐元美國產品的關稅清單，並正研擬關稅之外的其他報復工具，例如出口管制與限制美商參與公共採購。

關稅 川普

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