美韓最快下周再協商！川普對南韓祭25%關稅 美前官員估「最多降至15%」

美國總統川普對南韓祭出25%關稅，前美國助理貿易代表比曼預測，即使談判順利，南韓稅率最多只會降到15%到18%；專家認為需要牽涉更廣的整體方案才有利談判。

比曼（Michael Beeman）日前在美國智庫南韓經濟研究所（KEI）的Podcast中表示，就算南韓和美國談判成功，稅率降到15%到18%的可能性較大，除了平均關稅外，在汽車、鋼鐵稅率上雖可能會更低，但仍會對南韓經濟帶來不小負擔。

另川普日前通知對日本及歐盟稅率分別為25%及30%；比曼認為，日本及歐盟處境跟南韓差不多，最終稅率也可能落在10%到20%之間。

比曼說，川普看待貿易的方式就是「零和遊戲」，「基本上代表著世界給予、美國接受」，這是川普希望創造的世界，比曼認為「其他國家現在也正在接受這項事實」。他也說，川普並不在意與其他國家的「整體關係」，所以對待南韓與其他國家並無差別。

比曼另提到在個別項目還是有可能爭取較優稅率，只是「要付出非常大的代價」，例如在汽車關稅上，可能以採取自動出口設限措施（VER）或提供美國相應的稅率優惠來作為談判條件。

南韓媒體推測，經濟副總理兼企劃財政部長被提名人具潤哲，最快會在下週上任訪美，與美方進行「最終協商」，但仍有專家認為，更應該盡快安排雙邊峰會，由總統李在明代表提出整體方案作為談判籌碼。

西江大學國際研究所教授許尹（音譯）接受媒體訪問時指出，現在的狀況必須提出包括防衛費分擔、匯率等更廣泛的方案，所以有必要由總統出面，提出更全面的方案。