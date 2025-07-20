美中關稅停戰助力！陸6月對美出口稀土 較5月飆升逾6倍

最新數據顯示，大陸6月對美國的稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍，顯示中美達成貿易協議後，稀土關鍵礦產流量急劇復甦。

路透引述大陸海關總署20日發布數據顯示，全球最大稀土磁鐵生產國中國6月對美國的出口量激增至353公噸，較5月增長660%。

美國與晶片製造商輝達（Nvidia）公司於6月達成協議，解決向美國運送稀土礦物和磁鐵的問題。作為談判的一部分，該公司計劃恢復向中國銷售其H20 AI晶片。

中國佔全球稀土磁鐵供應量的90%以上，為反制美國關稅政策，大陸官方於4月初決定將幾種稀土產品添加到出口限制清單中。由於獲得出口許可證所需的時間過長，4月和5月發貨量大幅下降，令全球供應商感到不安，迫使中國以外的一些汽車製造商因稀土短缺而停止部分生產。

在中美瑞士日內瓦談判後，大陸商務部5月中旬宣布上月4日和9日被列入出口管制名單的28間美國實體，即日起獲暫停禁令90日，出口業者可以申請向這些企業出口軍民兩用產品。

海關總署數據顯示，6月大陸稀土出口7,742.2噸；相比5月的5,864.6噸，月增長幅度超過30%。1至6月累計出口32,569.2噸，年增11.9%。而去年同期這一數據為29,095.2 噸，年增11.9%。在中方管制稀土出口狀態下，稀土貿易數據備受關注。

路透引述分析表示，隨著6月更多出口商獲得許可證，7月磁鐵出貨量可能會進一步回升。2025年上半年，稀土磁鐵出口量較去年同期下降18.9%至22,319噸。