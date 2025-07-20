川普對歐強硬 稅率15%起跳

英國金融時報（FT）引述三名知情人士透露，美國總統川普在與歐盟的貿易談判中已提高談判要求，推動在與歐盟達成的任何協議中，都要將最低關稅定為15%至20%。

經過數周架構協議談判，川普立場更加強硬，用意是在測試歐盟承受極限。知情人士指出，川普對歐盟最新提出降低汽車關稅的建議無動於衷，並表示樂於依計畫繼續對該產業維持25%關稅。

一位美國官員向金融時報表示，即使達成協議，美國政府現在也考慮對歐盟實施超過10%的對等關稅稅率。

這項立場使歐盟陷入兩難，因為川普表示，若未能在8月1日前達成協議，將對所有歐盟進口產品課徵30%關稅。但是距8月1日不到兩周，兩造談判似乎停滯不前。