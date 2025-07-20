美對產業、國別關稅 8月1日同步生效…預計先公布銅50%稅收細節

彭博引述知情人士報導，川普正準備在未來兩周推出針對特定產業的關稅措施，預計先發布對銅課徵50%關稅的細節，目標是將國別與產業別關稅在8月1日同步生效，強化藉由懲罰對外採購行為，重塑美國在全球貿易體系中的地位。

知情人士透露，政府官員可能會在8月1日生效前幾天內，公布川普計劃對銅課徵50%關稅的具體細節。此舉將與針對來自100多個國家產品徵收「對等關稅」的安排同步實施。

在銅之後，川普團隊準備依次宣布對木材、晶片、關鍵礦產、藥品的關稅安排，但這個順序尚未敲定，可能還會調整。一位知情人士指出，一旦全面實施，這些產業關稅將涵蓋一國30%至70%的進口商品，其餘多數產品則將面臨按國別徵收的關稅。

經過長達約九個月調查後，川普政府正依據《貿易擴展法》第232條，以國家安全為由徵收產業別的關稅。外界認為，比川普用來徵收國別關稅的緊急權限，這一依據具有更穩固法律基礎。

另外，歐盟、日本、印度及其他國家已尋求下調對等關稅與產業別關稅稅率。但知情人士指出，由於國別關稅由貿易代表葛里爾負責，產業關稅由商務部長盧特尼克主導，這使得談判更為複雜。