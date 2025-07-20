川普：將宣布重大貿易協議

美國總統川普18日表示，他很快將宣布幾項「重大」貿易協議，有幾封重大貿易信函即將發出。

川普在穩定幣法案的簽署儀式上表示，「當我寄出通知你們要繳35%或40%稅率的信函時，那就是一項協議」，「接著，他們會打電話並看看是否能稍微調整協議，比如開放他們的國家進行貿易」。

截至目前，川普已向超過20個國家發出關稅通知信，並與中國大陸、英國、越南和印尼達成初步貿易協議。

川普同日再次揚言，將對來自金磚國家（BRICS）集團成員的輸美商品課10%關稅，還放話若對美國構成威脅，會很快讓對方瓦解。

川普沒有具體點名哪些國家，但他說：「當我聽說這個基本上是以六個國家為主的金磚國家集團時，我對他們施以極大的壓力。如果哪天他們這個聯盟是來真的，我會很快讓他們瓦解。絕不容忍任何人對我們耍花招。」川普也表示，他將致力維護美元作為全球準備貨幣的地位，並承諾絕不允許在美國建立央行數位貨幣。