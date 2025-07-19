互惠？印尼關稅大砍至19% 前白宮官員揭達成協議「重要原因」

美國大幅調降印尼銷美貨物關稅至19%，前白宮官員藍恩認為，銅這類關鍵礦產可能有助於雙方達成貿易協議；印尼重要財經官員盧胡特形容，此協議有望鞏固印尼的全球貿易地位。

美國總統川普（Donald Trump）15日表示，他已與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）達成貿易協議，對印尼輸美商品課徵的對等關稅稅率，從先前威脅的32%降到19%。

川普在社群媒體發文宣布，印尼承諾採購價值150億美元（新台幣4408億元）美國能源、45億美元美國農產品，以及50架波音（Boeing）飛機，其中包括許多架777型號飛機。

他還說，美國出口到印尼的商品將全部免除關稅和非關稅壁壘措施。這引發印尼分析家的擔憂。

川普表示，他與普拉伯沃通話後敲定這項協議，這跟他與越南領導人、越共總書記蘇林（To Lam）通話後敲定協議的做法一致。川普本月稍早說，他與蘇林通電話後，越南輸美貨物面臨的關稅稅率將從46%大幅降至20%。

這是川普宣布的第4個對外貿易框架協議。他之前分別與越南和英國達成協議，美中也已達成一項關稅停戰協議。

根據美國商務部和貿易代表署（USTR）資料，2024年美國與印尼的商品貿易總額估計達383億美元，美國對印尼的商品貿易逆差為179億美元。美國主要從印尼進口的商品包含棕櫚油、其他農產品、金屬、紡織品以及鞋類。

川普強調：「這項具里程碑意義的協議，讓美國史上首次全面進入印尼市場。我們的農場業者和農漁民，將首度完全且全面地進入逾2億8000萬人口的印尼市場。」

川普15日稍晚出席賓州（Pennsylvania）一場能源會議時說，他對印尼的銅礦很感興趣。他說道：「印尼確實擁有品質極佳的銅，這是非常、非常優質的銅。」

川普指出，他與印尼政府達成一項「重大」協議，同時表示「我們完全可以進入印尼（市場）」。

普拉伯沃在社群媒體Instagram發文形容他與川普的通話「非常良好」。他指出：「我們一致同意，決定將印尼與美國兩個偉大國家之間的貿易關係，提升至互利互惠的新紀元。」

普拉伯沃稍後告訴媒體，美國商品享免關稅進入印尼市場，相關影響在可控範圍內。他說：「對我而言，最重要的是我國勞工受到保障。」

除了採購波音飛機外，印尼還會進口美國燃料、液化石油氣（LPG）、小麥、黃豆及其他商品。

印尼企業家協會（APINDO）主席辛塔（Shinta Kamdani）認為，印尼不應將川普日前宣布的消息視為關稅方面的最終協議。

她告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）：「我們所在地區的一些競爭對手仍持續與美方談判。因此，我們必須密切注意這些競爭對手的最終立場，因為這可能改變整個區域競爭的格局。」

印尼棕櫚油協會（Palm Oil Association）主席馬托諾（Eddy Martono）形容說，美印貿易協議對印尼「非常有利」，「因為我們對美國享有順差，特別是在棕櫚油領域，我們的市占率高達89%」。

馬托諾說：「過去5年印尼對美國的棕櫚油出口量續增，2023年達到250萬公噸，2024年則略降至220萬公噸。我確信，如果我們在未來2~3年努力不懈，對美出口有望達到300萬公噸。」

地緣政治風險顧問公司安可（APCO）經濟安全政策高階主管、川普第一任期的白宮官員藍恩（Jon Lang）表示，美印貿易協議將成為「礦坑裡的金絲雀」，有助其他國家了解事態進展。

藍恩引述川普提到的銅，他表示印尼關鍵礦產可能是促成美印貿易協議的要角之一。他指出，由於各界高度關注關鍵礦產和許多原物料的可取得程度，針對這類產品達成的協議可成為未來參考模型。

此外，印尼媒體「投資印尼」（Invest Indonesia）報導，印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）堅定支持降低關稅稅率，他認為此舉有助鞏固印尼的全球貿易地位。

盧胡特將美方降低關稅的決定描述成一項互惠，而且是經過深思熟慮的政策，不論對美國或印尼都有好處。

他說道，印尼也簡化了大多數美國進口產品的關稅措施，以配合達成協議。他更解釋：「這項政策並非單方面讓步，而是一項策略，包括開放投資機會、鼓勵技術轉移，以及採取更具競爭力的方式擴大印尼出口市場准入。」

盧胡特說道：「在對美貿易順差國家當中，以及跟東南亞國家協會（ASEAN）其他成員國相比，印尼目前是美國附加關稅稅率最低的國家。這顯然為印尼帶來巨大的機會。」

印尼國家能源委員會（DEN）為評估關稅稅率調降的潛在經濟影響而進行模擬，隨著稅率降至19%，印尼國內生產毛額（GDP）預計提高0.5%個百分點。