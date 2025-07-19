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何時開獎？川普關稅信還沒來 星展點出台灣真正挑戰是「它」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
星展指出，如果半導體關稅延伸至許多資訊與通訊技術產品，台灣將面臨嚴峻挑戰。歐新社
星展指出，如果半導體關稅延伸至許多資訊與通訊技術產品，台灣將面臨嚴峻挑戰。歐新社

台灣美國官員4月以來已多次會面，截至目前為止台灣仍未收到美國總統川普關稅稅率郵件，顯示台美持續試圖達成協議。星展銀行（DBS）指出，對等關稅為台灣帶來的憂慮如今已下降，但台灣可能仍需要克服一大挑戰。

香港南華早報報導，星展集團研究18日表示，台灣可能面臨的一大挑戰，半導體關稅延伸至許多資訊與通訊技術產品。台灣供應美國知名科技公司先進半導體，財政部本月初公布的數據顯示，我國6月對美國資通與視聽產品出口成長1.5倍，涵蓋積體電路的電子零組件出口增加31.5%。

川普政府4月2日宣布將對台灣課徵32%關稅，讓許多台灣人感到驚訝，原因是台積電已宣布將砸下1,000億美元在美國亞利桑那州投資半導體製造，而且還贏得川普讚許。淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆表示，台灣和美國最後一輪協商目前仍未結束，儘管汽車貿易與美國農產品出口關稅稅率為協商帶來阻礙，雙方仍可望在8月1日前達成協議。

分析師表示，如果美國維持關稅在30%左右，台灣中小科技公司將陷入困境，這些關稅可能由出口商與進口商分攤，成本可能轉嫁給消費者。陳奕帆認為，即便關稅真的落在30%左右，從市場規模來看，這些公司或許仍會將產品銷往美國。

美國貿易代表署（USTR）網站數據顯示，美國去年總計從台灣進口1,163億美元商品，比2023年增加32.5%，占2024年雙邊貿易總金額（1,586億美元）一大部分。台灣去年對美國貿易順差達到739億美元，成長54.6%。

關稅 美國 川普 台灣 半導體

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