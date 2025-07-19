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加強重塑貿易地位！傳川普計畫推出特定產業關稅措施 將於8月1日生效

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）18日在白宮東廳簽署加密幣立法法案時，與簽署的法案合影。圖／歐新社
美國總統川普（中）18日在白宮東廳簽署加密幣立法法案時，與簽署的法案合影。圖／歐新社

美國總統川普正在準備推出針對特定產業的關稅措施，預計將在兩周內與按國別徵收的關稅同步生效，以進一步強化藉由懲罰對外採購行為，重塑美國在全球貿易體系中的地位。

彭博資訊19日引述知情人士報導，政府官員可能會在8月1日生效前的幾天內，公布川普計畫對銅徵收50%關稅的具體細節。此舉將與針對來自100多個國家的產品徵收「對等關稅」的安排同步實施。

川普15日表示，他很可能會在月底前對藥品徵收關稅，並補充指出，針對半導體的進口稅也可能很快跟進。一位知情人士透露，在銅之後，川普團隊已討論按順序宣布對木材、晶片、關鍵礦產以及藥品加徵關稅，儘管相關時程尚未確定，仍有可能變動。

這些產業關稅將接續現有針對鋼鐵、鋁、汽車及汽車零部件的關稅。一位知情人士指出，一旦全面實施，這些產業關稅將涵蓋一國30%至70%的進口商品，其餘大多數則將面臨按國別徵收的特定關稅。

即將到來的美國關稅浪潮將考驗金融市場的穩定性，投資人目前多認為，川普強硬的關稅言論主要是談判手段，較可能出現延遲或降溫，而非演變為持久的經濟阻力。

經過長達約九個月的調查後，川普政府正依據《貿易擴展法》第232條，以國家安全為由徵收個別產業關稅。外界認為，比川普用來徵收國別關稅的緊急權限，這一依據具有更穩固的法律基礎。

另外，歐盟、日本、印度及其他國家已尋求下調對等關稅與產業關稅的稅率。但知情人士指出，由於國別關稅由美國貿易代表葛里爾負責，而產業關稅則由商務部長盧特尼克主導，這使得談判更為複雜。

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