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川普對金磚國家課10%關稅 狠嗆「若成威脅將讓其快速瓦解」

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
聯邦參議院通過川普總統提出的削減數十億美元對外援助和公共廣播資金的計畫。（路透） 路透通訊社
聯邦參議院通過川普總統提出的削減數十億美元對外援助和公共廣播資金的計畫。（路透） 路透通訊社

美國總統川普今天再次揚言，將對來自金磚國家（BRICS）集團成員的輸美商品課10%關稅，還放話若對美國構成威脅，會很快讓對方瓦解。

路透社報導，川普沒有具體點名哪些國家，但他說：「當我聽說這個基本上是以6個國家為主的金磚國家集團時，我對他們施以極大的壓力。如果哪天他們這個聯盟是來真的，我會很快讓他們瓦解。絕不容忍任何人對我們耍花招。」

川普也表示，他將致力維護美元作為全球儲備貨幣的地位，並承諾絕不允許在美國建立央行數位貨幣。

川普7月6日宣布新版本關稅，並表示將適用任何與他所謂金磚國家「反美政策」同一陣線的國家。

在七大工業國集團（G7）與20國集團（G20）等主要經濟組織因內部分歧與美國總統川普推行的破壞性「美國優先」政策而陷入停滯之際，金磚國家正試圖將自己塑造成多邊外交的避風港。

自從發出關稅威脅以來，川普多次聲稱金磚集團組成目的是為削弱美國以及美元作為全球儲備貨幣的地位，但他卻未提出證據。金磚國家領袖已駁斥這個集團是「反美」的說法。

巴西是金磚集團今年的輪值主席國，今年2月時否決推動共同貨幣的計畫，但金磚集團正在推行名為「金磚支付」（BRICS Pay）的跨境支付系統，將促進以當地貨幣進行的貿易與金融交易。

金磚集團去年擴大成員範圍，除既有的巴西、俄羅斯、印度、中國與南非，也增加伊朗與印尼等新成員。

關稅 川普

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