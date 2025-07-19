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25%對等關稅生效日逼近 美財長會晤石破後稱仍有望達成好協議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相石破茂（右）18日在首相官邸與美國財政部長貝森特會談前握手。美聯社
日本首相石破茂（右）18日在首相官邸與美國財政部長貝森特會談前握手。美聯社

日本首相石破茂18日在官邸會見來訪的美國財政部長貝森特，並且舉行約半小時的會談。石破會後向題媒體表示，針對川普總統的關稅政策，已要求「為了達成符合雙方利益的共識，繼續大力展開磋商」，貝森特則說：「肯定會有個好協議。」

共同社報導，此次約30分鐘的會談正值美日雙邊貿易談判陷入停滯，而川普針對特定國家課徵對等關稅的8月1日最後期限也日益逼近。

石破表示：「貝森特部長表示，肯定會有一個好的協議。」並補充說，雙方並未討論川普政府計畫對日本商品徵收的25％關稅。他還表示，雖然沒有確定下日程，但若有必要，願意與川普直接對話，以捍衛日本的國家利益。

貝森特會後在「X」發文表示，「好的協議比倉促達成的協議更重要，美國與日本達成互利的貿易協議仍在可行範圍內，我期待未來能繼續進行正式談判。」

日本經濟再生擔當大臣、美日貿易協議的日方代表赤澤亮正轉發貝森特的貼文，並以英文回應，表示完全同意對方的觀點，「好的協議比倉促達成的協議更重要，美日之間達成互利的貿易協議仍然有可能，讓我們一起完成吧。」

共同社指出，貝森特是為出席大阪關西世博會的美國國家日活動訪日，與石破會晤時，並未就關稅問題進行深入探討。據日本政府相關人士透露，協助關稅談判的美方官員並未隨行。

關稅 石破茂 川普

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