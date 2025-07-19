金融時報：川普測試歐盟極限 關稅底線喊15%至20%
3名知情人士透露，美國總統川普在與歐洲聯盟的貿易談判中已提高談判要求，推動在與歐盟達成的任何協議中，都要將最低關稅定為15%至20%。
金融時報（Financial Times）報導，經過數週的架構協議談判，川普立場更加強硬，用意是在測試歐盟的承受極限。這項協議將把大多數貨品的基準關稅維持在10%。
知情人士指出，川普對歐盟最新提出降低汽車關稅的建議無動於衷，並表示樂於依計畫繼續對該產業維持25%關稅。
一位美國官員向金融時報表示，即使達成協議，美國政府現在也考慮對歐盟實施超過10%的對等關稅稅率。
這項立場使歐盟陷入兩難，因為川普表示，若未能在8月1日前達成協議，將對所有歐盟進口產品課徵30%關稅。
歐盟已表示將報復美方此舉，但對於是否採取反制措施，內部意見分歧，且可能被迫在任何協議中接受超過10%的基礎關稅。
歐盟外交官員昨天表示，若歐盟無法與華府達成貿易協議，歐盟執行機關將準備一份包括科技巨擘在內，針對美國服務業公司的預計限制名單。
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